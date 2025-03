Dopo Antonio Conte, anche Simone Inzaghi si presenta davanti ai microfoni di Rai Radio 1 per analizzare Napoli-Inter 1-1: "E' stata una partita intensa, tra due ottime squadre - la premessa del tecnico nerazzurro -. Da parte nostra, è stato un bel primo tempo; nella ripresa è subentrata un po' di stanchezza, quindi è uscito il Napoli. Ci siamo difesi abbastanza bene, tranne nell'occasione del gol dove dovevamo essere più bravi. Ricordiamoci che avevamo di fronte una signora squadra, ora mancano undici partite e vedremo cosa succederà".

L'Inter nelle difficoltà ha saputo reagire.

"Non ho nulla da dire ai ragazzi, hanno un cuore immenso; ho fatto loro i complimenti. Calhanoglu e Dimarco avevano chiesto il cambio all'intervallo, ho voluto farli ripartire nella ripresa perché avevamo chiuso in crescendo il primo tempo. Poi li ho dovuti cambiare, non abbiamo ricambi sugli esterni e ho dovuto adattare Dumfries a sinistra e Pavard a destra, che non fa più il quinto. Ma ho ricevuto grande disponibilità".

Ora la Champions, il Feyenoord non va sottovalutato soprattutto in Olanda.

"Assolutamente, dobbiamo fare un ottavo di finale sapendo che sarà durissima. Abbiamo visto in Olanda cosa ha fatto il Feyenoord con Milan e Bayern Monaco, è una squadra intensa che viene trascinata dal suo pubblico. Cercheremo di fare del nostro meglio".

Hai beccato l'ammonizione o sbaglio?

"Sì, perché c'era Meret a terra (il gioco era fermo, ndr) e volevo parlare con i ragazzi pensando si potesse fare. Per fare tre metri in meno ai miei ragazzi ho preso il giallo. Nessun problema".

