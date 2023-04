Nel post-partita di Mediaset ha parlato anche il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi: "I ragazzi hanno fatto una grandissima gara contro una squadra forte e in uno stadio molto caldo come il Da Luz. Sono molto soddisfatto, ma era solo il primo round. Abbiamo il vantaggio, ma nulla è chiuso perché il Benfica è forte. Le ultime partite non erano state coronate con il successo ma erano state fatte tre ottime gare; è la quarta partita in dieci giorni, siamo in un grande momento di fatica.