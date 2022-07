Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha rilasciato anche alcune dichiarazioni ai microfoni di Inter TV dopo l’amichevole pareggiata contro il Monaco: “È stata una partita chiaramente non semplice per la differenza di preparazione, sapevamo di affrontare una squadra che lavora dal 16 giugno, noi abbiamo iniziato il 6 luglio, quindi è normale che ci fosse differenza, ma siamo stati in campo bene. Dovevamo forse evitare di prendere quei due gol, ma siamo stati bravi a non disunirci e a lavorare per non perdere la partita”.

Giocare gare così aiuta a prendere subito il ritmo.

“È arrivata presto questa amichevole ma lo sapevamo, stiamo cercando dei test difficili e impegnativi, ma lo facciamo perché vogliamo migliorare la nostra condizione”.