Dopo il triplice fischio di Inter-Benfica, Simone Inzaghi si sofferma davanti alle telecamere di Inter TV per un'analisi a caldo del match di San Siro: "Il primo tempo è stato più equilibrato, abbiamo creato comunque due o tre situazioni per andare in vantaggio. Nel secondo tempo i ragazzi hanno messo un'intensità incredibile e in ogni azione sembrava potessimo segnare contro una grandissima squadra come il Benfica".

Oggi Pavard e Bastoni sono stati molto propositivi. Quanto stanno crescendo i ragazzi?

"Stanno interpretando il ruolo nel migliore dei modi, hanno fatto una grande partita. Loro come tuta la squadra, tutti si aiutano l'uno con l'altro. Sono molto soddisfatto".

Si aspettava un girone così equilibrato?

"Sì, con la Real Sociedad in quarta fascia sapevo che sarebbe stato equilibrato. Il Benfica era in prima fascia e adesso è a 0 punti, però è una grandissima squadra che avrà il tempo di rifarsi. Adesso pensiamo al campionato perché torniamo in campo tra 72 ore, poi ripenseremo alla Champions".