Simone Inzaghi si è concesso ai microfoni di Inter Tv alla vigilia dell'esordio in Champions League contro la Real Sociedad.



Secondo lei che percorso può fare questa Inter in Champions?

"Vogliamo fare bene, sappiamo il percorso fatto lo scorso anno. Ripetersi è difficile chiaramente, però ci proveremo. Vogliamo rivivere serate con i nostri tifosi come quelle della passata stagione".

Quante sono importanti le rotazioni?

"Qualche defezione l'abbiamo sempre avuta, cercheremo di organizzare la partita nel migliore dei modi".

Come vi siete preparati alla sfida di domani?

"Abbiamo studiato l'avversario che è di assoluto valore. Ha fatto bene lo scorso anno, sta andando bene anche quest'anno. Sappiamo che dobbiamo fare una partita da vera Inter".