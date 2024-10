Dopo la conferenza stampa allo Stadion Wankdorf di Berna e le parole rilasciate a Sky Sport, Simone Inzaghi si sofferma anche ai microfoni di Inter TV per presentare la sfida di Champions di domani sera contro lo Young Boys.

Qual è la condizione fisica della squadra? Cosa comporta giocare in un campo in sintetico?

"Siamo venuti apposta per fare l'allenamento. Domenica è stata una partita dispendiosa, ma sono contento della prova dei ragazzi perché abbiamo vinto contro una squadra (la Roma, ndr) forte, su un campo difficile. Ci ha lasciato delle buone sensazioni. Domani sappiamo che troviamo una squadra che ha vinto l'ultima partita, che ha cambiato allenatore e che vorrà fare una partita di Champions nel migliore dei modi".

Quanto pesano gli infortuni? Come pensa di gestire il turnover tra domani e la Juventus?

"Calhanoglu, Acerbi, Asllani e Buchanan non sono qui con noi, gli altri ci sono. Valuteremo Zielinski che ieri ha fatto una parte di allenamento con noi e farò le scelte più adatte per questa partita".

