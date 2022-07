La prima è andata. L' Inter ha rotto il ghiaccio nell'amichevole di oggi contro il Lugano imponendosi per 4-1. Il lavoro di preparazione alla nuova stagione è appena cominciato, ma traspare già soddisfazione dalle parole di mister Inzaghi per la prestazione dei suoi ragazzi: "Era la prima sgambata ufficiale, affrontavamo una squadra che tra quattro giorni comincerà il campionato, ed era più avanti di condizione rispetto a noi - il suo intervento a InterTv -. I ragazzi sono stati bravi ad organizzare una partita seria. Sono soddisfatto, sapendo che dobbiamo ancora lavorare tanto per migliorare la nostra condizione".

Abbiamo visto diversi giovani mettersi in mostra oggi.

"Sì, sono stati bravi sia quelli del primo tempo sia quelli del secondo. Si tratta di ragazzi che hanno lavorato con noi in questi quattro-cinque giorni. Ci hanno aiutato, domani arriveranno le altre otto-nove pedine che hanno avuto impegni con le Nazionali, così saremo al completo".

Abbiamo visto un'Inter che può presentarsi, grazie a questi giocatori, al meglio in tanti modi. Ce n'è uno che le piace di più degli altri?

"Ma no, ho la fortuna di avere una squadra pronta. Come abbiamo visto nella ripresa, cambiando il sistema, abbiamo giocato bene ugualmente. Abbiamo la fortuna di avere tanti attaccanti forti a disposizione, quindi di volta in volta potrà anche schierarne tre contemporaneamente".