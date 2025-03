Raggiunto da DAZN prima di Inter-Monza, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi presenta l'imminente match di San Siro toccando anche i temi caldi del momento: "Ho cercato di mettere dentro la miglior formazione possibile, c'è stato qualche cambio rispetto a Rotterdam e vediamo. Oggi non è semplice, il Monza ci ha sempre creato difficoltà".

È una stagione diversa anche per gestire gli infortuni e preparare le partite?

"Abbiamo delle difficoltà oggettive a sinistra, Bastoni si è adattato bene e oggi torna Carlos ma ho preferito tenerlo inizialmente in panchina perché è quasi tre settimane che non gioca. Ci possono essere delle problematiche con così tante partite e le abbiamo, ma dobbiamo concentraci su stasera. Poi ci saranno altre due partite e poi la sosta, speriamo possano rientrare altri giocatori".

Che garanzie vi dà Arnautovic?

"È uno dei 5 attaccanti, ci ha sempre dato il suo apporto. Thuram sta convivendo con un problemino, Correa e Taremi ci stanno dando una mano. Iniziano Lautaro e Arnautovic, a gara in corso vedremo".

Anche oggi grande accoglienza della gente.

"Ci fa enormemente piacere, i ragazzi se lo meritano perché stanno facendo qualcosa di grande. Non è semplice la stagione che andiamo ad affrontare: siamo alla 41esima partita e ci sarà anche il Mondiale per Club, ma siamo orgogliosi di competere su tutto e cercheremo di dare il massimo per le persone che vogliono il bene dell'Inter".

