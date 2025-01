Nessuna risposta inerente al mercato, con rifiuto netto a pronunciarsi su casi particolari come quello di Ousmane Dembélé. Così Luis Enrique si disimpegna in merito nel corso della conferenza stampa della vigilia del match tra il suo Paris Saint-Germain e il Saint-Etienne, che arriva dopo l'indiscrezione lanciata da Sky Sport sull'interesse dell'Inter per Gigio Donnarumma: "Nessun augurio particolare nei confronti di nessuno. Non ho niente di particolare da dire su nessun giocatore. Sono contento di quello che vedo, felice di generare concorrenza". Però, nelle parole dell'iberico c'è una visione importante sul suo concetto di gruppo: "Credo che questo commento valga per tutti i giocatori della squadra. Quando segnano, voi li mettere su un piedistallo e io li porto giù. Viceversa, quando siete voi a criticarli io li riporto su. Abbiamo un obiettivo collettivo, noi non intendiamo assolutamente dipendere da un giocatore. So che è una cosa che non vende le prime pagine dei giornali, ma è quello che stiamo cercando. È difficile essere un giocatore del Paris Saint-Germain".

Luis Enrique Ci sono partite dove non serve prepararsi a livello di motivazione. Quando vai a giocare una partita di Champions League è facile. In questo momento posso dire che siamo nel momento migliore della stagione, comincio a vedere che ci sono tanti giocatori che possono essere titolari, questo significa che c'è molta concorrenza e per un allenatore questo è molto positivo. Vedremo se poi questo si rifletterà nei risultati, ma sono molto contento di quanto ho visto in queste ultime settimane".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!