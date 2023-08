L'annuncio di Lazar Samardzic come nuovo centrocampista dell'Inter non arriverà nella giornata di oggi. Stando a quanto riportato da TMW, bisognerà aspettare ancora qualche ora per arrivare al momento solenne delle firme sul contratto, non appena il papà e gli agenti raggiungeranno il centrocampista serbo a Milano, che intanto, in mattinata, ha già sbrigato la pratica delle visite mediche.

Incalzato da alcuni tifosi nerazzurri, il diretto interessato ha risposto così a chi gli chiedeva conto delle tempistiche della firma: "Non lo so", ha tagliato corto. Comunque tranquillizzando tutti sulla buona riuscita dell'affare: "No, non torno a Udine".

USCITO ANCHE LAZAR, NON È CHIARO ANCORA SE FIRMERÀ OGGI (come dice nel video), MA RIMARRÀ OVVIAMENTE A MILANO IN ATTESA (come conferma nel video, non tornerà ad Udine)



