Non deve essere una linea guida per le strategie della dirigenza, anche se per necessità economiche spesso è quasi obbligata. Ma la partita contro il Napoli ha dimostrato quanto anche l'esperienza possa essere determinante a certi livelli, come contro la capolista che, per scelta, ha potuto ringiovanire la rosa la scorsa estate. Mercoledì contro l'esuberanza e la freschezza dei partenopei, che grazie all'ottimo lavoro di Luciano Spalletti conducono con merito la classifica di Serie A, per l'Inter sono state fondamentali le prestazioni di alcuni ultratrentenni che, in barba a chi li considera 'da rottamare' sventolandone la carta d'identità hanno confermato quanto un giusto mix di età sia fondamentale negli equilibri di una squadra. E che aggiungere esperienza, magari risparmiando nelle trattative, non sempre è una scelta sbagliata, per quanto investire sui giovani sia sempre quella migliore.

EDIN DZEKO, ANNI 36 - Il Cigno di Sarajevo sarebbe una sorta di Benjamin Button se migliorasse con il trascorrere degli anni. In realtà il suo contributo è sempre stato di alto livello da molte stagioni a questa parte. Mercoledì con un movimento da attaccante di razza ha regalato all'Inter la vittoria contro il Napoli, culmine di una prestazione a cui ha aggiunto tante altre piccole/grandi cose funzionali alle necessità della squadra. Sempre più indispensabile.

FRANCESCO ACERBI, ANNI 34 - Inutile insabbiare il passato, il suo arrivo è stato parecchio criticato da una fetta nutrita della tifoseria e neanche la dirigenza era particolarmente convinta a puntare su di lui. Però la convinzione di Simone Inzaghi, che lo conosce bene e sa quanto possa fidarsi di lui, ha avuto la meglio e oggi ogni perplessità è stata letteralmente spazzata via. Professionista esemplare, mercoledì è stato in grado di andare oltre le previsioni: riuscire ad annullare un'iradiddio come Victor Osimhen è una medaglia che pochi difensori hanno appuntata sul petto. L'ex Lazio è stato praticamente perfetto e non ha fatto mancare la sua lucidità in fase di impostazione.