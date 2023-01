Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha chiesto alla Procura Federale approfondimenti sui cori di discriminazione razziale indirizzati contro Romelu Lukaku che ieri sera sono piovuti dal terzo anello blu del Meazza che ospitava i tifosi napoletani durante la partita con l'Inter. "Il Giudice Sportivo, letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga specificato dalla medesima Procura federale, sentiti ulteriormente, se del caso, i responsabili per l'Ordine pubblico, quali sono i settori che abitualmente occupano in prevalenza, nelle gare in casa, i sostenitori della Soc. Napoli posizionati nel settore "terzo anello blu", autori dei cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Lukaku della soc. Internazionale", si legge.