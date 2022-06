Dopo Steven Zhang, anche Simone Inzaghi è arrivato nella sede interista di Viale della Liberazione. Lo rende noto Sky Sport. Il tecnico dell'Inter, come noto, è atteso per mettere la firma sul rinnovo di contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 30 giugno 2024 con opzione per la stagione successiva. L'annuncio dovrebbe arrivare già nella giornata di oggi.

