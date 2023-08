Quella appena conclusa è stata la tourneé interista più remunerativa di sempre considerando le due amichevoli disputate, oltre alle numerose attivazioni che hanno portato i colori nerazzurri a Osaka e Tokyo. Nei dieci giorni trascorsi in terra nipponica sono state svolte numerose attivazioni che hanno coinvolto i Partner del Club con sede o punti vendita in Giappone:

• Bastoni, Dimarco e Frattesi sono stati protagonisti dell’evento organizzato nel quartier generale di KONAMI a Tokyo

• Nell’esclusiva location del Moncler Shibuya pop-up Boutique nel cuore di Tokyo i due brand si sono ritrovati per una serata che ha coinvolto i rispettivi Top Management, a partire dal Presidente dell'Inter Steven Zhang e Mr Hiro Tamura, Presidente Moncler Giappone. Presenti anche le Legend nerazzurre Marco Materazzi e Fabio Galante insieme a sei giocatori della Prima Squadra: Acerbi, Correa, Darmian, Dumfries, Gosens e Mkhitaryan

• Al KAMO Store di Osaka, tre giocatori della Prima Squadra (de Vrij, Lautaro Martinez e Thuram), insieme a Marco Materazzi sono stati protagonisti di una serata a tinte nerazzurre insieme a Nike. La location è stata allestita con la nuova maglia home, con esposizioni di prodotti nerazzurri e vetrine che hanno ospitato anche memorabilia portate dai tifosi interisti di Osaka che hanno contribuito all’allestimento.

Sono, inoltre, stati svolti allenamenti congiunti, clinic tecniche e talk che hanno coinvolto la squadra e i dirigenti, svolti in collaborazione con Technos College e Inter Academy Japan, inaugurata nel 2014 e che conta 200 giovani calciatori dai 6 ai 15 anni. I ragazzi dell'Academy giapponese hanno partecipato a un allenamento dimostrativo in compagnia di Marco Materazzi, Fabio Galante e dell'ex calciatrice di Inter Women Mana Mihashi.

Tanti i meet and greet dedicati agli Inter Club locali, che nell'ultimo anno hanno quasi raddoppiato il numero di soci. I membri Inter Club hanno partecipato agli allenamenti aperti della squadra e ad un esclusivo evento in compagnia delle Legend Marco Materazzi e Fabio Galante e al Top Management nerazzurro.

A dare nuova conferma dell’apertura del Club verso le nuove generazioni e della contaminazione del brand nerazzurro con la cultura e le voci internazionali è stata la collaborazione con Blue Lock, manga a tema calcistico nato nel 2018 ed attualmente tra i best seller in Giappone. Quella tra Inter e Blue Lock è stata un’opportunità per celebrare il tour in Giappone e per ingaggiare la fan-base nipponica e non solo. La connessione tra Inter e Blue Lock è stata esaltata anche da un’installazione dedicata, nella città di Tokyo, oltre che da un evento durante il quale Nicolò Barella ha incontrato gli autori del manga. Nel corso della stagione 2023/24 saranno realizzati diversi contenuti originali in collaborazione e a breve avranno i tifosi avranno anche l’opportunità di indossare una speciale t-shirt Inter X Blue Lock, che verrà lanciata sul mercato nelle prossime settimane.

Il tour è stata l'occasione per alcuni incontri B2B e alcuni appuntamenti istituzionali, come la visita all'Ambasciata Italiana a Tokyo per la delegazione nerazzurra. L'Inter ha infine salutato il Giappone colorando di nerazzurro il cuore della città di Tokyo. Alla presenza del Presidente Steven Zhang il logo del Club, le creatività con i giocatori e le giocatrici nerazzurre e l'esclusiva grafica realizzata in collaborazione con Blue Lock hanno illuminato i maxi-schermi dell'iconico incrocio di Shibuya. La domination nerazzurra ha segnato la conclusione dell'Inter Japan Tour

Il tour in Giappone ha permesso all'Inter di espandere ulteriormente la presenza del proprio brand a livello globale in un territorio che, prima del tour, contava già 1,6 milioni di appassionati ai colori nerazzurri. È stata, infine, un'occasione per rinforzare il legame con alcuni dei key partner del Club come Konami, Moncler e Nike - con cui l’Inter ha lanciato la maglia away proprio in Giappone in occasione dell’amichevole con il PSG - che hanno vissuto ancora una volta un'esperienza esclusiva al fianco della Prima Squadra.

