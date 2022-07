"FC Internazionale Milano comunica che sono esaurite tutte le disponibilità di abbonamenti per la stagione 2022/23, essendo stato raggiunto il tetto fissato dalla società. L’ennesimo successo per i tifosi nerazzurri, che hanno fatto terminare in pochi giorni tutti i posti disponibili - si legge su Inter.it - . Ci attende quindi un’altra stagione emozionante e ricca di nuove sfide da vivere insieme a San Siro".

I tifosi del l'Inter hanno risposto ancora una volta presente, dimostrando il proprio amore incondizionato per la squadra del loro cuore: dopo aver fatto segnare tutti i record di presenza negli stadi nella passata stagione, i fan nerazzurri sono stati protagonisti di una vera e propria corsa agli abbonamenti per la stagione 2022/23 facendo registrare un rapido soldout .

LISTA D'ATTESA 23-24

Alla luce della grande richiesta, l'Inter continua a guardare al futuro e apre nuovamente la lista d'attesa per la stagione 2023/24. Si rivolge ai tifosi non abbonati che vogliono assicurarsi da subito un posto in prima fila nell'acquisto di abbonamenti. Da questo momento l'iscrizione è aperta online su inter.it/abbonamenti fino alla mezzanotte di domenica 31 luglio ed è riservata ai titolari di tessera "Siamo Noi". Una volta conclusa la fase di rinnovo abbonamenti, dedicata agli abbonati di questa stagione alle porte, saranno quindi nuovamente gli iscritti alla lista d'attesa a poter acquistare per primi gli abbonamenti eventualmente non rinnovati. La tessera "Siamo Noi" può essere sottoscritta online alla pagina inter.it/siamonoi, al costo di 12 Euro, con spedizione gratuita in tutta Italia.

BIGLIETTI INTER-SPEZIA E PROSSIMI INCONTRI

La vendita dei biglietti della prima di campionato, Inter-Spezia di sabato 20 agosto ore 20:45, inizierà alle ore 10.30 di venerdì 8 luglio sul sito inter.it/tickets e nei punti vendita ufficiali (Inter Store Milano, Ticketing corner San Siro e rete Vivaticket). Sul sito inter.it/tickets è inoltre possibile iscriversi agli “alert” di vendita dei prossimi incontri, lasciando il proprio indirizzo e-mail così da ricevere tutte le informazioni sui biglietti delle gare future.

PUNTI VENDITA

In ragione del sold-out degli abbonamenti, lo sportello biglietteria dell'Inter Store di Galleria Passerella tornerà a seguire gli orari tradizionali, aperto dal giovedì al sabato dalle 10:00 alle 19:00. Anche il punto vendita San Siro torna agli orari standard, aperto dal lunedì al venerdì con orario 9.30-12.45 | 14.00-17.45. Tutti i dettagli alla pagina inter.it/abbonamenti.