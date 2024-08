L'Inter presenta il kit relativo alla terza maglia, prendendo parte alla narrativa globale di Nike, "Together We Rise", legata ai terzi kit della stagione 2024/25. Un'idea che unisce, come si legge nel comunicato ufficiale, "l'identità, la storia e la community di ciascun Club e celebra il movimento calcistico femminile".

Il lancio viene quindi anticipato dallo svelamento dello stesso kit in versione femminile con ispirazione al design dell'architettura di Milano e l'inner pride nel colletto per celebrare la squadra femminile. Presenti anche l'anno di fondazione dell'Inter, il 1908, e quello di Inter Women, il 2018.

Ovviamente ci sarà, nella versione maschile, lo scudetto sul petto (non presente per la femminile) ed esordirà Gate.io, nuovo sponsor di manica. Il terzo kit, come da nota ufficiale, sarà in vendita a partire dal 12 settembre sull’Online Store ufficiale store.inter.it, su nike.com e negli Inter Store Milano, Inter Store Castello e Inter Store San Siro, nel Nike store di Milano Corso Vittorio Emanuele, Nike Milano Loreto e Nike Store Roma Via del Corso e dal 19 Settembre presso i rivenditori autorizzati.