Giornata di riposo oggi per l'Inter dopo il rotondo 4-0 con cui la squadra di Simone Inzaghi ha regolato l'Atalanta ieri sera. Al centro sportivo di Appiano Gentile, però, si sono presentati i sei acciaccati - Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu, Juan Cuadrado, Stefano Sensi e Francesco Acerbi - oltre a Davide Frattesi, che ha svolto lavoro personalizzato a causa della contrattura all'adduttore destro accusata ieri subito dopo il gol. L'ex Sassuolo sta meglio e non è detto che debba sottoporsi agli esami. Saranno decisive, in tal senso, le prossime ore.

