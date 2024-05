"Grazie Steven. Non dimenticherò mai quello che hai fatto per me e per i nostri colori. Tutti insieme abbiamo riportato l’Inter dove merita di stare e questo rimarrà per sempre". Questo il messaggio di saluto a Steven Zhang firmato Federico Dimarco, il primo pubblico inviato da un giocatore dell'Inter al presidente uscente. Parole che non hanno lasciato indifferente Zhang, che ha risposto prontamente sotto il post pubblicato su Instagram da Dimash con un 'Fede, ti voglio bene". Il tutto corredato da un cuore.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!