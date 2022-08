I pm di Milano Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi, coordinati dall’aggiunto Maurizio Romanelli, hanno chiesto l’archiviazione dell’indagine a carico di ignoti sulle plusvalenze legate alle operazioni per la cessione di alcuni giocatori. A detta degli inquirenti, non sono emerse condotte da parte dell’Inter o da parte dei suoi vertici finalizzate ad alterare i bilanci del 2017/2018 e 2018/2019. L'inchiesta ipotizzava che la società nerazzurra avesse valutato in eccesso un gruppo di giocatori del proprio vivaio. Ma gli accertamenti del Nucleo di polizia economico finanziario della Guardia di Finanza non hanno fatto emergere irregolarità. Ora la parola passa al Gip.