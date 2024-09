Ultime ore di mercato in Grecia col Panathinaikos particolarmente attivo: dopo aver prelevato in prestito dall'Olympique Marsiglia il centrale marocchino Azzedine Ounahi, gli ateniesi adesso starebbero puntando decisi su Joaquin Correa, attaccante argentino ormai ai margini nell'Inter. La cessione di Andraz Sporar è la chiave perché il club possa procedere all'acquisto del Tucu, con Chuba Akpom dell'Ajax come alternativa.

Senza la partenza di Sporar, sarà difficile per il PAO procedere all'eventuale nuova operazione, dato che le capacità finanziarie della squadra sono limitate dalla presenza dello sloveno nel roster. Ieri sera, però, secondo il portale Inpao.gr si respirava clima di grande ottimismo perché la cessione di Sporar sembrava ampiamente fattibile.

