Proseguono le discussioni tra il Paris Saint-Germain e gli intermediari incaricati di trattare il dossier di mercato relativo al futuro di Milan Skriniar. Stando ai colleghi di RMC Sport, Luis Campos, football advisor del club campione di Francia, incontrerà nuovamente i rappresentanti dell'Inter settimana prossima per cercare di portare avanti la trattativa in maniera significativa visto che, contrariamente a quanto filtra in Italia, non è ancora arrivata alcuna un'offerta formale in Viale della Liberazione per il centrale slovacco. L'intenzione del PSG è trovare un accordo con la controparte al fine di avanzare una proposta scritta dopo che i precedenti colloqui si sono concentrati su un possibile trasferimento dell'ex Samp all'ombra della Torre Eiffel per una cifra che si aggira sui 60 milioni di euro.