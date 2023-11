Dopo aver saltato il match di ieri sera contro il Frosinone a causa di un lieve affaticamento ai flessori della coscia destra, Kristjan Asllani lavorerà a parte nel ritiro dell'Albania. Questo quanto risulta a fonti dell'emittente albanese Panorama Sport.

È ancora da capire - viene precisato - se Sylvinho porterà o meno il centrocampista dell'Inter in Moldavia: l'interista è a rischio per la trasferta di venerdì 17, match valido per le Qualificazioni Euro 2024. Intanto il ct albanese ha deciso di convocare Medon Berisha del Lecce per evitare di avere buchi in rosa in vista dei prossimi impegni.

