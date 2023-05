Una partita incredibile, l'ennesimo capitolo della saga dei match da libro giallo come ogni Inter-Sassuolo che si rispetti. Con un'Inter che sembra mettere in ghiaccio la pratica con due gol nel giro di due minuti dopo l'iniziale vantaggio firmato da Romelu Lukaku, ma non fa i conti con l'inesauribile verve della squadra di Alessio Dionisi che con Matheus Henrique e Davide Frattesi riapre incredibilmente il match sfiorando anche il 3-3. Ci vuole ancora la potenza di Big Rom, che finalizza un contropiede perfetto, a mettere il freno definitivo agli emiliani regalando all'Inter la settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions. Vittoria pesantissima per gli equilibri della corsa alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie, coi nerazzurri che mettono cinque punti tra loro e il Milan scavalcando la Lazio al terzo posto. In attesa della partisissima di martedì.

IL TABELLINO

INTER-SASSUOLO 4-2

MARCATORI: 42', 88' Lukaku (I), 55' Tressoldi (S, aut.), 58' Lautaro Martinez (I), 63' Matheus Henrique (S), 77' Frattesi (S)

INTER: 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij (73' 95 Bastoni), 15 Acerbi; 12 Bellanova (79' 36 Darmian), 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan (61' 14 Asllani), 32 Dimarco (61' 8 Gosens); 90 Lukaku, 11 Correa (46' Lautaro Martinez).

In panchina: 21 Cordaz, 24 Onana, 2 Dumfries, 9 Dzeko, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 46 Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi.

SASSUOLO: 47 Consigli; 22 Toljan (76' 41 Zortea), 28 Erlic, 44 Tressoldi (64' 13 Ferrari), 6 Rogerio; 16 Frattesi, 27 Lopez, 7 Henrique (76' 42 Thorstvedt); 10 Berardi, 92 Defrel (57' 9 Pinamonti), 45 Laurienté (57' 20 Bajrami).

In panchina: 25 Pegolo, 64 Russo, 3 Marchizza, 8 Harroui, 11 Alvarez, 14 Obiang, 15 Ceide, 17 Muldur, 19 Romagna.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Marcenaro. Assistenti: L. Rossi - Perrotti. Quarto ufficiale: Massa. VAR: Di Martino. Assistente VAR: La Penna.

Note

Spettatori: 71.246

Ammoniti: Defrel (S), Tressoldi (S), De Vrij (I), Brozovic (I)

Corner: 1-5

Recupero: 1°T 2', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

94' - FISCHIO FINALE DI MARCENARO!!! L'INTER BATTE 4-2 IL SASSUOLO E VOLA AL TERZO POSTO!!

94' - Berardi getta alle ortiche alla punizione, fischi per lui.

93' - Berardi viene atterrato ma colpisce il pallone con le mani: Marcenaro prima dà punizione all'Inter, poi inverte la decisione.

93' - Cross che sembra innocuo, ma la scivolata di Gosens per poco non apre la strada a Berardi. Rimedia il tedesco anticipando anche Handanovic.

92' - Palla bellissima per Asllani, che però viene anticipato da Erlic.

91' - Quattro di recupero. Berardi commette fallo ma Marcenaro gli risparmia il giallo per aver bloccato la ripartenza.

IL GOL DI LUKAKU: Azione di ripartenza perfetta orchestrata da Gosens, passaggio a Brozovic bravissimo a imbeccare Lukaku che si decentra, punta la porta e con un altro bolide infila Consigli per la quarta volta.

89' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! ROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMEEEEEEEEEEEEEEELUUUUUUUUUUUUUUUU LUUUUUUUUUUUUUUUUUKAAAAAAAAAAAAAAAAKUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!

88' - Frattesi prova a mettere la punta su corner, palla a lato.

86' - Continua il forcing neroverde, Inter chiusa a difendere.

84' - Zortea salta due avversari con un dribbling, recupera Brozovic che però sugli sviluppi commette fallo e viene ammonito.

81' - Gosens sbaglia il lancio per Lukaku, palla a Consigli.

79' - Inzaghi si affida a Darmian, fuori Bellanova.

78' - Intervento errato di Handanovic, Bajrami entra e colpisce mandando alto.

77' - Gol del Sassuolo! Frattesi! Stavolta l'inserimento è vincente, colpo di testa a sovrastare Asllani su cross da sinistra e Handanovic beffato.

76' - Zortea e Thorstvedt ultimi cambi del Sassuolo, fuori Toljan e Matheus Henrique

76' - Pinamonti rischia il gol dell'ex: rasoterra velenoso che finisce a lato di poco, i neroverdi vorrebbero il corner ma Marcenaro dice no.

75' - Bel cross di Rogerio, buca tutta la difesa ma Frattesi viene sorpreso a sua volta e non tira. Handanovic para.

74' - Henrique prova la conclusione liftata dalla distanza, pallone ampiamente alto.

73' - Applausi per De Vrij, che esce rilevato da Bastoni.

72' - Azione prolungata per l'Inter, passaggi precisi fino ad Asllani che lancia lungo per Gosens. Il tedesco si fa tentare dal tiro al volo ma cicca la palla.

70' - De Vrij prende pallone e Pinamonti, Marcenaro ammonisce l'olandese.

68' - Gagliardini sbaglia il passaggio per Gosens, qualche fischio dalle tribune.

66' - Netto sgambetto di Henrique su Lautaro, giallo per lui.

64' - Esce Tressoldi, in stato confusionale: in campo Ferrari.

63' - Matheus Henrique accorcia le distanze! Cross di Berardi e il brasiliano trova lo spazio per beffare Handanovic da due passi.

61' - Due cambi anche per l'Inter: si rivede Gosens che rileva Dimarco, dentro anche Asllani per Mkhitaryan.

IL GOL DI LAUTARO: Ancora protagonista in negativo Tressoldi, che mette la zampa sul tiro del Toro facendo impennare il pallone. Consigli già a terra guarda la sfera entrare beffarda in rete

58' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAUTAROOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZ!!

57' - Dionisi cambia due pedine: Bajrami e Pinamonti entrano al posto di Laurienté e Defrel.

55' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRR!! Grande merito a Raoul Bellanova, il cui cross viene intercettato da Tressoldi che col suo tocco manda nella porta di Consigli.

54' - Dimarco! Lukaku appoggia su Bellanova che mette un ottimo pallone in mezzo, dall'altro lato dell'arcobaleno c'è Dimarco che va a botta sicura ma trova l'opposizione di Toljan.

53' - Filtrante di Matheus Henrique impossibile per Berardi, Handanovic para.

52' - Frattesi prende il fondo e mette un cross sul quale Laurienté non arriva dall'altra parte.

50' - Lautaro si divora il 2-0! Il Toro sbuca alle spalle di Tressoldi e va sul pallone bellissimo lanciato da Mkhitaryan, ma a specchio della porta aperto manda fuori.

49' - Bello spunto di Mkhitaryan che poi prova a servire Lukaku in area, il belga viene anticipato.

46' - Correa è uscito per un affaticamento ai flessori della coscia destra.

-----

21.50 - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

21.50 - Ufficializzato il cambio: Lautaro entra al posto di Correa.

21.49 - Squadre che entrano in campo per l'inizio della ripresa.

21.47 - Si scalda in divisa da gioco Lautaro Martinez, che rileverà Correa dopo l'intervallo.

21.42 - Cinque partite contro il Sassuolo, cinque gol: Lukaku non si smentisce mai e quando vede neroverde riesce sempre a timbrare il cartellino.

-----

48' pt - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio sul Sassuolo, decide il gol di Lukaku

47' pt - Handanovic superbo sul tiro di Berardi, ma l'azione nasce da un controllo con le mani di Henrique nel momento di strappare palla ad Acerbi.

46' pt - Ancora Lukaku che nonostante la marcatura da koala di Tressoldi si gira ancora e calcia, mandando alto.

45' - Iniziano i due minuti di recupero.

45' - Laurienté atterra Brozovic, punizione Inter.

44' - Sassuolo che non ci sta: Frattesi affonda e prova il tiro, palla larga che finisce fuori.

43' - In occasione dell'azione di Lukaku, è stato ammonito proprio Tressoldi.

IL GOL DI LUKAKU: Big Rom segna alla sua maniera, si porta a spasso Tressoldi difendendo il pallone, poi nel giro di un amen si gira e calcia una botta di potenza pura che non lascia scampo a Consigli.

42' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!! ROOOOOOOOOOOMEEEEEEEEEELUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU LUUUUUUUUUUUUKAAAAAAAAAAAAAAAAKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!

40' - Ripartenza incredibile del Sassuolo con Berardi che incendia l'erba di San Siro, mette per terra Acerbi poi appoggia per Frattesi. Tiro dell'ex Roma respinto da Handanovic.

39' - Dimarco lancia Lukaku che punta l'uomo e calcia da fuori, palla a lato. Inter che sembra scuotersi un po'.

37' - Ancora Mkhitaryan sfonda e va al tiro, Erlic smorza il pallone.

36' - Strappo improvviso dell'Inter con Brozovic che recupera e appoggia Mkhitaryan. L'azione si sviluppa con Dimarco che la mette benissimo in mezzo per Correa che colpisce bene ma non inquadra l'incrocio.

33' - Erlic ruba palla con troppa semplicità a Lukaku. Sin qui i difensori del Sassuolo hanno stravinto i duelli.

32' - Altro errore di Bellanova, San Siro mugugna...

30' - Fallo netto di Defrel su Mkhitaryan, giallo inevitabile.

28' - Troppa insicurezza per l'Inter, soprattutto di Bellanova che costringe Handanovic al rinvio sballato.

26' - Palla persa da Brozovic, Lopez si concede il lusso di un tunnel su Correa.

25' - Ancora Sassuolo in avanti, Berardi affonda sulla destra ma si allunga il pallone fuori.

24' - Lukaku va in ripiegamento difensivo aiutando i compagni nel fermare Rogerio con qualche rischio, poi D'Ambrosio appoggia ad Handanovic che spazza.

23' - Sbaglia anche il Sassuolo: Erlic calibra male per Rogerio e regala una rimessa all'Inter.

22' - Altrettanto bravo Tressoldi a fermare Lukaku mettendosi fra il belga e il pallone guadagnando fallo.

22' - Ottimo controllo di De Vrij che di esperienza ferma Frattesi.

19' - Matheus Henrique viene imbeccato da Berardi completamente libero in area. Il brasiliano colpisce di testa mandando clamorosamente fuori.

17' - Berardi a terra dopo un colpo subito da Brozovic, Dimarco mette palla fuori.

15' - Correa trova il gol bucando un Consigli non irreprensibile, ma l'azione nasce da un fuorigioco di Dimarco e viene vanificata.

15' - Nonostante il gol annullato, il Sassuolo ha il pallino del match in mano. Nerazzurri che appaiono nervosi.

13' - Fuorigioco di Laurienté, annullata la rete di Berardi.

12' - Il VAR sta controllando la posizione dei giocatori, Marcenaro è ancora a colloquio.

11' - Gol del Sassuolo! Berardi! Palla messa in mezzo da Laurienté con la difesa nerazzurra che dimentica l'attaccante il quale non si fa pregare due volte e trova la rete del vantaggio. L'ennesima ai nerazzurri...

10' - Tiro di Berardi deviato, primo corner del match per il Sassuolo.

9' - Incomprensione Gagliardini-Bellanova, palla che finisce in fallo laterale.

8' - In maniera anche fortunosa, Berardi riesce ad arrivare su un pallone nato da un recupero di Ruan su Lukaku. L'attaccante neroverde mette in mezzo senza trovare nessuno.

7' - Palla recuperata da Frattesi, Laurienté parte in contropiede ma la difesa nerazzurra si riorganizza.

5' - Ottima difesa del pallone di Correa che poi lancia per Lukaku, anticipato da Tressoldi.

4' - Frattesi protesta per un'uscita di Handanovic che va a colpire l'avversario, ma con le mani che vengono ritratte dal portiere sloveno. Marcenaro fa proseguire.

----

20.45 - Sarà del Sassuolo il primo pallone del match: PARTITI!

20.44 - Squadre ora in campo, con Handanovic e Consigli davanti a Marcenaro per il sorteggio.

20.35 - Riscaldamento concluso, fra pochi minuti inizierà Inter-Sassuolo.

----

