Il Siviglia è ancora in corsa per Lucien Agoumé. A confermarlo è José Maria del Nido Carrasco, presidente del club andaluso raggiunto da DAZN España prima della sfida di Liga di oggi contro l'Athletic Bilbao: "Ho già detto che siamo in trattativa con l'Inter per Agoumé e ad oggi questa trattativa è ancora aperta. È un po' avanzata, ma ancora l'operazione non è chiusa - le sue parole -. Il nostro tecnico ci dice che tipo di giocatori gli servono per ritoccare la rosa e la dirigenza sportiva mette i nomi sul tavolo. Stiamo lavorando ad acquisti e cessioni, avremo un mercato invernale attivo".

