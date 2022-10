Barellino dal piedino d’oro e dall’inesauribile grinta è tornato. Dopo un inizio stagionale individuale direttamente proporzionale al rendimento della squadra che aveva fatto storcere il naso, l’ex Cagliari è tornato il gioiellino splendente che in questi anni ha fatto di lui uno dei protagonisti principali dell’Inter prima di Conte, poi di Inzaghi. Sedici presenze, sei reti e cinque assist fino a questo momento per il classe ’97 al cospetto dei 4 gol e 13 assist confezionati in tutta la scorsa stagione. Numeri che prospettano una stagione record per lui, che fino a questo momento ha registrato l’inizio stagionale più prolifico della sua carriera. Per trovare cifre simili bisognerebbe riportare indietro le lancette di qualche anno, visto che l’ultima volta in cui il centrocampista sardo ha trovato le sei reti risale alla stagione 17/18, quando ancora al Cagliari timbrò per l’appunto per ben sei volte il tabellino. Quell’anno, in gol contro Spal, Torino, Milan, Lazio, Benevento e Genoa, si limitò però a segnare senza riuscire a servire alcun assist, numeri dunque decisamente inferiori a quanto messo in tasca già quest’anno dove tra campionato e Champions League ha preso parte a undici azioni da gol. Quattro scores nelle ultime cinque, tre volte consecutive nelle ultime tre di campionato: Salernitana, Fiorentina e Samp. Prima di lui sono soltanto tre i centrocampisti della Beneamata ad aver raggiunto quota tre gol in tre gare consecutive di Serie A: Cambiasso, Perisic e Calhanoglu.

Fa tutto lui, corre, pressa, difende, attacca e pure segna, e quando capita di non trovare la porta come lo scorso mercoledì contro il Viktoria, ogni suo intervento sembra essere oro colato al pari di un gol. Proprio nel match contro la squadra ceca, il numero 23 non segna ma propizia il grande assist di Dimarco per il raddoppio firmato poi da Edin Dzeko. Un assist dell’assist dunque che vale quasi l’assist stesso e che attesta l’immensa crescita del giocatore, chiamato agli straordinari, insieme agli altri compagni di reparto, con l’assenza prolungata del suo miglior partner in crime Marcelo Brozovic.