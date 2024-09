Il Mondiale per Club prende forma, nonostante i numerosi ostacoli tra diritti tv e organizzazione del torneo. Un passo importante è stato fatto nelle ultime ore, quando al Central Park di New York il presidente della FIFA Gianni Infantino, durante il Global Citizen Festival, ha annunciato le sedi e gli stadi che ospiteranno il torneo che andrà in scena negli Stati Uniti tra otto mesi e che vedrà anche l'Inter tra i club partecipanti. La competizione a 32 squadre è in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025.

I rumors dei giorni scorsi parlavano di otto sedi, ma gli stadi saranno ben 12 (due a Orlando): nell'elenco ci sono Seattle (Lumen Field), Los Angeles (Rose Bowl Stadium), Nashville (Geodis Park), Cincinnati (Tql Stadium), Charlotte (Bank of America Stadium), Miami (Hard Rock Stadium), Orlando (che, come detto, conterà su due impianti, ovvero Inter&Co Stadium e Camping World Stadium), Washington Dc (Audi Field), Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Philadelphia (Lincoln Financial Field) e New York (MetLife Stadium), che ospiterà la finale il 13 di luglio.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!