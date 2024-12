Il Resto del Carlino in edicola oggi conferma le indiscrezioni circolate ieri: l'Inter sta seguendo con molta attenzione Santiago Castro, attaccante del Bologna che sta sbocciando definitivamente in questo campionato agli ordini di Vincenzo Italiano. In particolare, dopo la partita eccezionale disputata contro il Monza, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio lo avrebbe segnalato in Viale della Liberazione come l'erede di Lautaro Martinez. Non è un caso che in Argentina Castro è stato soprannominato Torito e che lo stesso giocatore felsineo abbia indicato nel capitano nerazzurro il suo modello di riferimento.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!