Il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez apre all'addio al Chelsea di Romelu Lukaku. E' risaputo che il belga voglia tornare nella sponda nerazzurra di Milano. E nell'intervista rilasciata al The Sun, Martinez si mostra consapevole dell'inquietudine che sta vivendo Lukaku nei Blues: "Parliamo sempre, ci sentiamo - dice -. Ci saranno molti giocatori belgi che cambieranno club o si sentiranno in modo diverso con il mercato estivo. Romelu ha bisogno di essere valutato su come si sente a settembre, come Eden Hazard e altre pedine. Lukaku è appunto uno dei giocatori per cui l'estate potrebbe essere un grande momento per la propria carriera".