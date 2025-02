Il quotidiano croato Sportske Novosti ha rivelato dei nuovi retroscena sull'operazione che ha portato l'Inter a mettere le mani sul talento della Dinamo Zagabria Petar Sucic. Secondo quanto scritto, i colloqui tra i nerazzurri e i Modri non sono stati per nulla semplici, visto che la Dinamo ha tenuto abilmente il punto costringendo gli interlocutori ad accettare alcune condizioni poste dai detentori del cartellino del talentuoso classe 2003, al punto che l'intesa è stata raggiunta solo alla quinta stesura di offerta. Il club del Maksimir avrà diritto anche al 10 percento del futuro trasferimento di Sucic, una percentuale che l'Inter ha tentato fino all'ultimo di togliere dalle condizioni. Sportske Novosti aggiunge che in estate si era fatto sotto il Como, con una prima proposta da 5 milioni di euro respinta senza troppi pensieri dalla Dinamo, che ha chiuso la porta ai lariani anche quando si sono spinti fino a otto milioni. L'Inter ha iniziato in questa sessione invernale di calciomercato a farsi viva con un'offerta di 10 milioni di euro più 2. Non è andata a buon fine, quindi da Viale della Liberazione hanno offerto 11 più 3 e 12 più 3, sentendosi sempre rispondere picche fino all'intesa per 14 milioni e 2,5 di bonus.

Un altro capitolo corposo è dedicato agli ulteriori bonus inseriti nell'accordo: secondo il contratto che verrà firmato, ogni dieci partite in cui Sucic giocherà almeno 45 minuti nei cinque anni di contratto, la Dinamo incasserà 500 mila euro; e con circa 60 partite a stagione presenti nel calendario nerazzurro, la Dinamo si prepara a ingrossare ulteriormente le proprie entrate. In più, ogni Scudetto conquistato dall'Inter farà scattare un ulteriore premio di 500mila euro. Secondo le informazioni del quotidiano, Sucic guadagnerà più di un milione di euro all'anno: un'enormità rispetto ai 180mila euro annuali percepiti a Zagabria. Il centrocampista della nazionale croata, il cui rientro in campo a pieno regime dopo l'infortunio è previsto in almeno un mese diventerà il quinto trasferimento in uscita più costoso nella storia della Dinamo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!