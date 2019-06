Fra Mauro Icardi e l'Inter siamo al muro contro muro. Gli ultimi aggiornamenti riportati da Sky Sport offrono indicazioni pesanti in tal senso: Mauro e la moglie Wanda Nara sono tornati a Milano oggi e hanno incontrato i collaboratori, che hanno messo sul tavolo le proposte di Roma e Napoli. Ma Icardi non vuole andare via e vuole convincere Antonio Conte delle sue qualità sin dal ritiro di Lugano. I nerazzurri vogliono convocare urgentemente Wanda per dirle che il marito è fuori da ogni progetto tattico del nuovo tecnico. L'Inter vuole comprare due attaccanti e lo stesso Conte è stato fermo nel dire che Icardi non rientra nei suoi piani. Quella del club è da ritenersi una scelta definitiva: Icardi non giocherà più con l'Inter. La decisione è frutto essenzialmente di una valutazione ambientale, la stessa che potrebbe portare il club nerazzurro a privarsi di Radja Nainggolan, mentre sarebbero intoccabili elementi come Roberto Gagliardini e Matias Vecino.

VIDEO - DOPPIETTA DI LAUTARO NELLO SHOW DI MESSI AL NICARAGUA: 5-1