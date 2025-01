"Non è ancora fatta per Tomas Perez all'Inter, ma c'è ottimismo". Le parole rilasciate ieri pomeriggio ai nostri microfoni da Ignacio Astore (leggi qui), presidente del Newell's Old Boys, vengono tradotte in numeri dal portale Tyc Sports, secondo cui la differenza tra domanda e offerta sarebbe minima: il club milanese ha messo sul piatto circa 4 milioni di euro di parte fissa più bonus che farebbero lievitare la cifra finale a sette milioni di euro, mentre la controparte ne chiede 4 + 4.

Una distanza che, salvo clamorose sorprese, verrà limata, tanto che nelle prossime ore è previsto l'arrivo del centrocampista classe 2006 in Italia per le visite mediche di rito propedeutiche alla firma del contratto. L'argentino dovrebbe legarsi alla Beneamata per quattro stagioni, con la possibilità che venga ceduto subito in prestito fino a giugno a un'altra squadra italiana, (si parla soprattutto del Como).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!