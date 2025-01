"Non è ancora fatta, sono in corso le negoziazioni". Così Ignacio Astore, presidente del Newell's Old Boys, intercettato a Milano dai cronisti, tra cui l'inviato di FcInternews.it, che gli hanno chiesto conto dello stato dell'arte della trattativa per il trasferimento di Tomas Perez all'Inter.

"Un nuovo incontro? Ne parleremo tra oggi e domani, dobbiamo sistemare i bonus. Silvetti? E' fuori dalla trattativa, per ora. Potrebbe chiudersi per Perez all’Inter per 7 milioni o poco di più. Siamo d’accordo sulla cifra, ma dobbiamo accordarci sulle modalità. C’è fiducia. La risposta definitiva la daremo quando sarò tornato in Argentina”.



