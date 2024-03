Un clima non nuovo a queste latitudini. Lo scrive direttamente Tuttosport, nel presentare un fantomatico dossier di decisioni pro-Inter e rifacendosi al passato in cui "chi vince (lo sanno bene proprio gli juventini), per gli avversari lo fa (anche) perché benedetto dalla benevolenza della casta arbitrale".

Errori da matita blu, secondo il quotidiano, in cui entra anche il calcio di rigore assegnato nel corso di Inter-Genoa. Fresco, si legge, è il ricordo delle proteste dell'Atalanta dopo il 4-0 incassato una settimana fa sempre a San Siro, ma nel pezzo si sottolinea anche che i vertici arbitrali (e pressoché tutte le moviole sui media) hanno dato ragione alle decisioni chiave del direttore di gara, dal gol annullato agli orobici fino al rigore assegnato ad inizio ripresa. L'unico errore è del collaboratore che alza la bandierina in anticipo, ma l'arbitro attende correttamente la fine dell'azione per fischiare.

Andando più indietro nel tempo si passa al gol assegnato in Genoa-Inter, con un fallo di Bisseck su Strootman, e a quello di Inter-Verona con l'Intervento di Bastoni su Duda, che il quotidiano definisce "gomitata" (e non lo è). E ancora il rigore dato contro l'Udinese per l'1-0, tramite Var, riportato come un "pastrocchio", se non fosse che la trattenuta (lieve o meno che fosse) c'era.

Viene citato anche il contatto Darmian-Chiesa sull'1-1 di Lautaro (assolutamente regolare) e quello tra Lautaro e Lobotka sulla rete di Calhanoglu in Napoli-Inter, sicuramente più contestabile, oltre al contrasto Acerbi-Osimhen in area su cui Trefoloni si espresse a favore del "non fischio", come accaduto in campo.

Quindi Fiorentina-Inter per un possibile fallo di Bastoni su Ranieri in area, gara in cui a Sommer fu poi fischiato un rigore per lo scontro aereo con Nzola, e infine Inter-Lecce per la punizione dalla trequarti da cui nasce la rete di Bisseck.

Ovviamente in tale dossier non vengono citati episodi quali il gol non annullato a Bergamo per un fallo netto su Dimarco, l'1-1 del Verona che arriva a San Siro dopo un intervento irregolare su Arnautovic o in ultimo il 2-1 del Genoa a seguito di un "blocco" su Barella da cui arriva il gol di Vasquez, fino al netto rigore non accordato in Inter-Juventus per un intervento di Danilo su Thuram.