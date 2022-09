"È Dan-Axel Zagadou l’ultima idea low cost per completare la difesa". Anche Tuttosport rilancia il nome del centrale ex Dortmund per la difesa nerazzurra che ha ancora bisogno di un tassello per essere completa. "Simone Inzaghi, dopo la gara con la Cremonese, con decisione ha chiesto il sostituto di Andrea Ranocchia («Ho riferito a chi dovevo riferire che sto aspettando un difensore centrale»). Il suo preferito resta Francesco Acerbi ma, alla luce del niet di Steven Zhang, Marotta e Ausilio stanno lavorando su alternative che possano trovare il semaforo verde dal presidente. E Zagadou è un giocatore di prospettiva, può godere dei benefici legati al decreto crescita ed è svincolato, il che dà tempo supplementare al club nerazzurro per valutare i pro e i contro dell’operazione". Acerbi spera ancora e al momento è in un albergo milanese in attesa di una chiamata dai nerazzurri per svolgere le visite e firmare il contratto.