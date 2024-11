Tomas Palacios potrebbe finire tra i giocatori ceduti in prestito a gennaio, come scrive Tuttosport. Il prossimo anno il "problema" potrebbe mutare, qualora l'Inter dovesse partire con il progetto dell'Under 23. In quel caso un giocatore come il giovane argentino si sdoppierebbe tra prima squadra e seconda.

Il progetto nascente prevede che il campo di allenamento sia Interello e che le partite si possano giocare al 'Varesina Stadium' di Venegono Superiore. L'idea è quella di essere pronti in primavera in caso di slot libero in Serie C per l'anno prossimo.

L'Under 23 permetterebbe di far crescere prima un giocatore come Palacios, ma anche Berenbruch e Aidoo. Scelte come quella di cedere Oristanio e Filip Stankovic al Volendam per riavere indietro dei calciatori più formati cambierebbero per sviluppare un processo all'interno, nella seconda squadra. Un contenitore in cui potrebbero finire oggi Kamate, Aleksandar Stankovic, Akinsanmiro o Franco Carboni.