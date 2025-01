Mentre Inzaghi pensa a disegnare il miglior undici possibile contro l'Empoli, Tuttosport dà qualche aggiornamento di casa Inter in chiave mercato e secondo quanto risulta al quotidiano di Torino, "la settimana che inizierà domani potrebbe riservare novità su Frattesi". Il centrocampista ex Sassuolo, come detto e ridetto è il giocatore più chiacchierato del momento di casa nerazzurra e tra rumors ed effettivi sondaggi, continua ad essere la Roma il club più nominato in tal senso.

I giallorossi però continuano, dal canto loro, a far "capire di non voler (poter) spendere i 45 milioni richiesti dall'Inter (ma potrebbero bastare 5-10 per un prestito, con il resto a giugno quando scatterà l'obbligo di riscatto), però qualcosa sottotraccia si muove e a Milano si aspettano una proposta, anche se fino a giugno nessuno vorrebbe far partire Frattesi" si legge.

