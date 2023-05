Milan-Inter sarà anche la sfida tra due grandi portieri stranieri. Da una parte Maignan, dall'altra Onana, diventato titolare quest'anno tra i nerazzurri. Per il camerunese parlano i numeri. Come ricorda Tuttosport, è il portiere con il maggior numero di parate in Champions (42) davanti a Mignolet e Courtois. Conta sei clean sheets e ha un'accuratezza nei passaggi oltre l'80%.

Sarà anche la prima sfida tra i due portieri nella stracittadina, perché il francese c'era all'andata in campionato (giocò Handanovic) ma non a Riyad (qui Onana era diventato titolare). In passato si sono affrontati in un Ajax-Lille del 2019 in Champions, doppia vittoria dei lancieri per 3-0 e 2-0.

Di Onana si parla anche in chiave futura. Il Chelsea, si legge ancora, continua a monitorare la sua situazione. Un'offerta da 60 milioni non potrebbe essere rifiutata dalla dirigenza interista, che ha già messo nel mirino Vicario.