In attesa di capire se riuscirà a tenersi l'Inter (il debito con Okatree andrà in scadenza a maggio 2024), Steven Zhang ha deciso di premiare tutta l'area sportiva con il rinnovo di contratto. L'annuncio sul prolungamento di Beppe Marotta è arrivato nel CdA di ieri, ma oltre all'ad hanno allungato il matrimonio fino al 2027 anche Piero Ausilio e Dario Baccin. Lo riporta oggi Tuttosport, ricordando che nel loro caso, essendo contratti sportivi, la decisione era esclusivamente competenza presidenziale. Ancora fermo al 2025, invece, l'accordo dell’ad corporate Alessandro Antonello.

Una serie di firme che, secondo il giornale torinese, rappresentano un sorta di assicurazione di continuità anche per i tifosi. Il prestito fatto da Oaktree dovrà essere sostituito con un rifinanziamento: è questa l'unica via che potrebbe permettere a Suning di tenere ancora l'Inter. L'operazione, però, viene definita molto complicata (se ne sta occupando Goldman Sachs), motivo per cui l'attuale proprietà sta cercando partner che possano offrire garanzie migliori rispetto a Oaktree: gli occhi sono sempre su interlocutori statunitensi come Sixth Street e Ares Management, gruppi finanziari che già hanno fatto importanti finanziamenti ad altri top club come Barcellona e Chelsea.

