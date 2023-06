Simone Inzaghi non immagina (e non vuole) un’Inter senza Romelu Lukaku. L'arrivo di Marcus Thuram non cambia il punto di vista del tecnico su Big Rom, ritenuto fondamentale per l'attacco nerazzurro: il francese può integrarsi sia con lui che con Lautaro Martinez e il fatto che sia arrivato a zero, occupando in rosa lo slot liberato da Dzeko, lascia intatto il budget per il reparto offensivo. Motivo per cui da Viale della Liberazione, informa Tuttosport, studiano la nuova offerta per convincere il Chelsea.

Lukaku ha già detto ai dirigenti di volersi ridurre l'ingaggio pur di restare a Milano e si è opposto alla ricca proposta dell'Al-Hilal da 30 milioni all’anno per tre anni. Il belga "non solo ha detto no, ma è addirittura disposto a guadagnare di meno rispetto a quanto prenderebbe al Chelsea (dove ha già schienato Pochettino, che lo terrebbe volentieri) pur di tornare all’Inter. Un atteggiamento urticante - guardandolo dall’angolazione di Stamford Bridge - o da interista vero, se si capovolge la prospettiva inquadrando la situazione osservandola da Milano", scrive TS.

Al momento da Londra non aprono prestito bis e l'Inter è chiamata a fare uno sforzo, cercando di trovare la giusta formula entro metà luglio, quando Romelu tornerà dalle vacanze. "In tal senso, è facile pensare che l’Inter - una volta incassate le cessioni di Onana, Brozovic e Gosens, possa studiare un’offerta per il Chelsea, sapendo che - anche a fronte di un bilancio che vede Lukaku pesare ancora per 68 milioni - i Blues si accontenterebbero di incassarne 40-45, risparmiando pure sull’ingaggio - si legge sul quotidiano -. La strada più facilmente percorribile - a meno che l’Inter non inserisca un giocatore nell’affare - potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto, che permetterebbe al club nerazzurro di spalmare l’investimento pure sul prossimo bilancio".

