Dopo lo scudetto conquistato, la dirigenza di Viale della Liberazione è già pronta a puntellare la rosa di Simone Inzaghi per dare vita all'Inter che verrà. E nel bel mezzo della 34esima giornata di Serie A 2023/24, Tuttosport fa già un punto della situazione di quelli che saranno i movimenti che caratterizzeranno l'estate del The Corner. Entrate ma anche uscite, e se da un lato Marotta e Ausilio hanno fretta per chiudere Bento, portiere dell’Athletico Paranaense, che la dirigenza nerazzurra ha individuato per il 'post'-Sommer, dall'altro c'è da 'risolvere' il capitolo attacco.

Per portiere il 25enne, la squadra di mercato della Beneamata "ha già i primi 7 milioni necessari a finanziare l’operazione, ovvero quanto costerebbe acquistare Emil Audero che invece farà ritorno alla Sampdoria". Per il classe '99, individuato da Ausilio e Marotta in tempi non sospetti, la presenza in Nazionale nelle ultime amichevoli del Brasile ha alzato la concorrenza, soprattutto dalla Premier. Concorrenza che non spaventa i nerazzurri, forti del gradimento del giocatore della promessa fatta ad Ausilio da Alexandre Mattos, direttore sportivo del club di Curitiba, "di anteporre i discorsi con l’Inter a quelli con altri club alla luce dei contatti già presi tra le parti un’estate fa. I tempi ora sono maturi e già in settimana con un vertice in sede verrà riaperto il file legato al portiere. Questo anche perché obiettivo primario di Marotta, Ausilio e Baccin è quello di completare la rosa nel minor tempo possibile".

Questione portiere ma non solo, e volendo switchare da un reparto all'altro, Tuttosport è sicuro: "Rispetto a un’estate fa, il modus operandi (dell'Inter sul mercato) sarà differente" e verranno ascoltate solo offerte irrinunciabili. Se Bento è il numero uno per 'completare' il reparto già solidamente nelle mani di Sommer, "la quinta punta sarà Correa, sempre che il Marsiglia (ipotesi molto difficile) non vinca l’Europa League e, con essa, guadagni la posizione Champions che obbligherebbe i francesi a versare 10 milioni per il cartellino dell’argentino". E qualora "Dumfries accettasse la proposta di rinnovo, l’Inter potrebbe anche restare così. Vero è che Buongiorno piace tantissimo e lo stesso può dirsi per Gudmundsson, però è altrettanto vero che è convinzione in seno alla società che il modo più facile per rivincere lo scudetto (che sarà obiettivo primario pure nella prossima stagione), sarà preservare il più possibile la rosa attuale".

