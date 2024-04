Udinese-Inter coinciderà anche con il ritorno di Marko Arnautovic, destinato alla panchina dopo aver superato l'infortunio rimediato a Bologna lo scorso 9 marzo. Per l'austriaco le ultime 8 giornate saranno importanti anche dal punti di vista personale: l'obiettivo è vincere lo scudetto (come nella stagione 2009/10) ma stavolta provando a lasciare un segno nel finale di stagione dopo i 3 assist e i 4 gol arrivati finora.

Secondo Tuttosport, il prossimo anno Arna è destinato a diventare la quarta-quinta punta dell'Inter perché a Milano "sbarcherà Taremi e i nerazzurri puntano con decisione Gudmundsson, mentre Immobile si è offerto". Non è però da escludere un altro scenario: se dovesse arrivare "un'offerta che permetta al club di non iscrivere a bilancio una minusvalenza (dunque intorno ai 5 milioni), tutto lascia pensare che la dirigenza non si opporrà", assicura TS.

