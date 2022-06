Con l'arrivo del mese di luglio, è attesa l'ufficialità dell'arrivo in casa Inter di André Onana, il portiere camerunese giunto da free agent dopo l'esperienza all'Ajax, e che nelle idee del club nerazzurro dovrà raccogliere il testimone di Samir Handanovic tra i pali interisti. Onana è stato individuato come l'elemento giusto per l'avvicendamento al quale, secondo Tuttosport, l'Inter pensava già da due stagioni, ma tra le difficoltà di Daniele Padelli e la poca convinzione data ad Antonio Conte e Simone Inzaghi da Ionut Radu, le cui quotazioni sono andate definitivamente a sud dopo la topica di Bologna, alla fine lo sloveno ha mantenuto salda la sua titolarità.