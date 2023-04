Nei colloqui con Federico Pastorello per il rinnovo di Stefan de Vrij è riemerso con prepotenza anche il nome di Roberto Pereyra. E questa volta, stando alle informazioni raccolta da Tuttosport, ci sarebbe stata una prima apertura da parte dell'Inter. Rispetto ai mesi scorsi, quando la pista sembrava non scaldare i dirigenti di Viale della Liberazione, la situazione è cambiata, complice anche la necessità di investimenti a basso costo in caso di mancata qualificazione in Champions: l'argentino il 30 giugno sarà svincolato e potrebbe quindi arrivare a Milano a costo zero.

"Nell’ottica di mantenere alta la competitività dell’organico sarà obbligatorio attingere al mercato degli svincolati, da qui il rinnovato interesse per Pereyra che - quasi superfluo sottolinearlo - ha ben altri costi rispetto a Frattesi, su cui c’è la Juve e sul cui cartellino il Sassuolo ha posto un prezzo di 40 milioni". Va inoltre ricordato che il centrocampista argentino ha un passato alla Juve, quando l'amministratore delegato era Beppe Marotta.

Nell centrocampo dell'Inter si libereranno presto due slot: quello di Roberto Gagliardini (via in scadenza) e quello di Marcelo Brozovic, secondo TS non considerato più incedibile dopo l’esplosione in regia di Calhanoglu e l'investimento su Asllani. "L’interessamento del Barcellona, che a sua volta perderà Busquets, è sempre vivo e, per sostituire quello che è stato un pilastro dell’Inter in questi anni servirà - pure in caso di mancato ingresso in Champions - un giocatore da grande squadra. E Pereyra corrisponde in pieno all’identikit. Per questo motivo l’Inter ha ripreso in mano la pratica: questo non vuol dire che si arriverà alla fumata bianca - molto, come sottolineato, dipenderà dalla posizione finale in campionato anche perché il preferito è Frattesi (Beppe Riso, suo procuratore, qualche giorno fa è stato “pizzicato” in sede”) - però l’argentino, in uscita a zero dall’Udinese, è molto più che un Piano B".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!