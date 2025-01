Per l'Inter doveva essere un gennaio tranquillo, ma la questione Davide Frattesi sta agitando il mercato invernale nerazzurro. Il centrocampista vorrebbe più spazio e nelle ultime ore il suo agente Beppe Riso (lo stesso di Bryan Cristante) si è mosso avviando i contatti con Roma, Napoli e altri club. Lo conferma anche Tuttosport, ribadendo allo stesso tempo che l'Inter non vorrebbe cedere ora il giocatore e lo valuta almeno 45 milioni. "Però l’atteggiamento del ragazzo nell’ultimo periodo non è piaciuto e se non dovesse riconnettersi con ambiente e obiettivi, sarebbe difficile proseguire insieme fino a giugno, quando invece l’addio sarebbe inevitabile", si legge sul quotidiano torinese.

Le formule che l'Inter prenderebbe in considerazione per un addio immediato sono la cessione titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. La Roma è la squadra più interessata ma non può offrire 45 milioni cash, cifra che invece potrebbe essere messa da parte in estate (specie se arriveranno i 24 milioni del riscatto di Le Fee dal Sunderland). "Ecco quindi che l’operazione in prestito con obbligo potrebbe anche andare in porto", immagina TS.

Ma chi andrebbe a sostituire Frattesi nell'immediato? Per tappare il buco, come detto, Riso lavora su Cristante in prestito in una trattativa che sarebbe slegata, mentre la strada alternativa porta all'investimento a gennaio su un obiettivo estivo: il preferito resta Samuele Ricci, valutato circa 40 milioni dal Torino e primo nome sulla lista anche considerando l'addio probabile di Kristjan Asllani a giugno. Le alternative al granata sono Morten Frendrup del Genoa e Warren Bondo del Monza.

