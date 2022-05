Il possibile matrimonio tra l'Inter e Paulo Dybala è uno dei temi che anche oggi trovano spazio sui quotidiani. Secondo Tuttosport, l'agente avrebbe risposto ai nerazzurri di non avere fretta riguardo al futuro dell'argentino e questo è un punto che può favorire l'Inter, alla ricerca di fondi per chiudere il mercato con un forte attivo (circa 60 milioni), tagliando il monte ingaggi. "Gli obiettivi che verranno consegnati a Simone Inzaghi saranno gli stessi di un’estate fa (un posto tra le prime quattro in campionato e l’approdo agli ottavi in Champions) e per questo Steven Zhang è il primo a sapere che l’Inter dovrà essere competitiva", si legge sul quotidiano.

A fine stagione si discuterà di rinnovo con Perisic, ma anche con Skriniar e De Vrij. Avere in mano Dybala può essere importante anche per dare risposte a questi giocatori sulla competitività della squadra. All'argentino verrà comunque proposto un contratto inferiore rispetto agli 8 milioni più due di bonus pattuiti con la Juve prima della rottura. Dybala, "sa bene quali sono i parametri del club nerazzurro e che per incontrarsi le parti dovranno entrambe sacrificare qualcosa", riporta ancora Tuttosport. Sotto questo aspetto, il comunicato di ieri di Jorge Antun "è un atto dovuto anche per sottolineare la professionalità di un giocatore che dovrà contendere un trofeo contro quella che potrebbe essere la sua prossima squadra".