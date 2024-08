Rientrato a Milano questa mattina, Denzel Dumfries ha l'impegno di scrivere il suo futuro che secondo Tuttosport è tracciato. A inizio settimana infatti, secondo il quotidiano torinese, suoi agenti saranno nel capoluogo lombardo per "sistemare gli ultimi punti sul contratto che legherà l’esterno all’Inter fino al 2028".

La qudra è stata trovata a metà tra domanda e offerta e se l'esterno ex PSV ha fatto un passo indietro rispetto alle pretese iniziali, l'Inter ha offerto all'olandese che ha infiammato le ore post-derby un contratto alla Dimarco. Stretta di mano arrivata a 4 milioni, esattamente come il compagno di reparto della corsia speculare alla sua. Con il sì pronunciato dall’olandese l'Inter completa un mosaico che prevede una coppia di co-titolari per ruolo che potrebbe, da qui alla fine, ancora trovare ulteriori innesti da inserire nel ventaglio di scelte a disposizione di Simone Inzaghi.



