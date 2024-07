Sono cinque i nomi sulla lista di Ausilio per sopperire alla mancanza temporanea di Buchanan. Secondo Tuttosport, tra loro c'è n'è uno che è in pole: si tratta di Juan Cabal del Verona. Costo del cartellino? 10 milioni per il trasferimento definitivo. Ma l’Inter che gradirebbe un prestito con diritto a cifre inferiori e potrebbe inserire il giovane Kamate per abbassare l’esborso economico.

A livello teorico il preferito di Inzaghi resta Mario Hermoso, visto che il tecnico piacentino lo ritiene già un giocatore pronto e forte, opinione condivisa da tutta la dirigenza nerazzurra. Ma le 29 primavere del calciatore e soprattutto una richiesta da 3.5 milioni netti a stagione (la prima era stata addirittura di 5 milioni) porterebbero ad un investimento parecchio oneroso sul lungo periodo spiega TS. Nel gruppo anche i nomi di Rodriguez (svincolato dal Torino), Pirola e Vasquez.