Jonathan David è nel mirino di Inter e Juventus. Come si legge oggi su Tuttosport, il canadese non rinnoverà il contratto col Lille in scadenza a fine giugno ed è tentato dal Barcellona, ma oggi in Catalogna sembrano avere idee diverse.

In Italia i club maggiormente interessati sono appunto le due protagoniste del derby d'Italia. L'attaccante sarà libero a parametro zero ma tra commissioni, ingaggio e bonus alla firma si supereranno i 25 milioni di euro di costi complessivi. Può comunque diventare un affare, considerando le qualità tecniche del giocatore. E i bianconeri, per entrare nella corsa, devono assicurarsi un posto nella prossima Champions League.