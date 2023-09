Tuttosport la definisce "spy story". Il quotidiano torinese anche oggi insiste sulla possibile cessione dell'Inter e sulla trattativa che sarebbe già in stato avanzato.

"Secondo fonti attendibili, da qualche settimana sarebbe in corso la due diligence sui conti del club da parte del fondo di emanazione saudita (sono sempre più gli indizi che si tratti di Investcorp) che ha presentato la sua offerta per il club a Raine Group, banca d’affari americana incaricata nel trovare acquirenti per l’Inter - si legge -. Condizionale è d’obbligo perché dall’Inter, sull’argomento due diligence (ma sarebbe stata una notizia il contrario) è arrivata una smentita. Di certo qualcosa si sta muovendo intorno al club di viale della Liberazione, considerato che da più parti, in ambienti finanziari e legali milanesi, viene confermato l’ingresso in scena di un interlocutore forte per Suning".

Secondo quanto riferito dal quotidiano torinese, il fondo dovrebbe far riferimento a Investcorp ("Inter? Non confermiamo né smentiamo la notizia") o a Mubadala. Si parla di una valutazione complessiva dell'Inter di 1,3 miliardi, tenendo conto lo status raggiunto con la finale di Champions e della possibilità di costruire il nuovo stadio di proprietà.

