E' cominciato il casting per l'erede di Francesco Acerbi. Il centrale nerazzurro va per i 37 anni e il suo sostituto naturale, De Vrij, ne compirà sempre a febbraio 33. L'Inter ha un'opzione per rinnovare il contratto all'olandese e probabilmente la eserciterà, ma serve lo stesso una "rinfrescata".

Gli identikit fatti in casa nerazzurra portano a due nomi del nostro campionato che oggi sono ai box, Perr Schuurs e Giorgio Scalvini. Il secondo è quello che stuzzica di più i dirigenti, per la politica dello zoccolo duro italiano, per il procuratore (Tinti) con cui ci sono ottimi rapporti e perché garantirebbe un titolare per i prossimi 15 anni.

Grande attenzione ovviamente al mercato svincolati, per questo uno dei sogni (non solo dell'Inter) è Jonathan Tah che si libererà dal Bayer Leverkusen. La concorrenza è forte, c'è il Bayern Monaco ma potrebbe esserci anche il Liverpool in cui Van Dijk è in scadenza. Sicuramente c'è meno concorrenza per Olivier Boscagli, centrale francese del Psv. Già accostato all'Inter, Yarek Gasiorowski, vent'anni il 12 gennaio prossimo e molto gradito ad Ausilio e Baccin, ma già con una clausola rescissoria da 45 milioni di euro.